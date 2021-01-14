Фракцией «Справедливая Россия» был подготовлен и направлен на рассмотрение кабмина законопроект, который предполагает увеличение более чем в два раза размера социального налогового вычета, пишет «Прайм».

Как сообщил лидер фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале, последний раз максимальный размер социального налогового вычета был повышен до 120 000 рублей в 2008 году, отметив, что сегодня цены и траты совсем другие.

Если законопроект будет принят, максимальный размер социального налогового вычета должен увеличиться в два с лишним раза — до 288 608 рублей. Миронов надеется, что «правительство поддержит это давно назревшее решение».