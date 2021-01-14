Фракцией «Справедливая Россия» был подготовлен и направлен на рассмотрение кабмина законопроект, который предполагает увеличение более чем в два раза размера социального налогового вычета, пишет «Прайм».
Как сообщил лидер фракции Сергей Миронов в своем Telegram-канале, последний раз максимальный размер социального налогового вычета был повышен до 120 000 рублей в 2008 году, отметив, что сегодня цены и траты совсем другие.
Если законопроект будет принят, максимальный размер социального налогового вычета должен увеличиться в два с лишним раза — до 288 608 рублей. Миронов надеется, что «правительство поддержит это давно назревшее решение».
Ранее «Рамблер» сообщал, что гражданам России предлагается дать возможность получать налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги. В правительстве надеются, что данный законопроект, в том числе, будет способствовать достижению цели к 2030 году вовлечь в занятия спортом 70% населения страны.