ФНС заявила о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян

Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме заявил, что Федеральной налоговой службе известно о наличии у россиян свыше 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей, сообщает ТАСС.

Вольвач уточнил, что речь идет о 400 тысячах налоговых резидентов — юридических и физических лиц.

Он отметил, что часть информации о счетах была получена в ходе международного обмена финансовой информацией, а о части средств ФНС узнала из отчетов самих налогоплательщиков.

По словам Вольвача, доля выявляемых ФНС несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые выявило ведомство и о которых сообщили зарубежные партнеры.