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Назван объем зарубежных счетов россиян 

Лера Букина 1 час назад
ФНС заявила о 13 трлн рублей на зарубежных счетах россиян
Фото: Рамблер
Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач на Гайдаровском форуме заявил, что Федеральной налоговой службе известно о наличии у россиян свыше 700 тысяч финансовых счетов за рубежом на общую сумму около 13 трлн рублей, сообщает ТАСС.
Вольвач уточнил, что речь идет о 400 тысячах налоговых резидентов — юридических и физических лиц.
Он отметил, что часть информации о счетах была получена в ходе международного обмена финансовой информацией, а о части средств ФНС узнала из отчетов самих налогоплательщиков.
По словам Вольвача, доля выявляемых ФНС несоответствий очень невелика по сравнению с тем объемом активов и количеством счетов, которые выявило ведомство и о которых сообщили зарубежные партнеры.
Ранее, как писал «Рамблер», президент РФ Владимир Путин напомнил о том, что российским элитам не запрещено иметь активы за рубежом, в отличие от чиновников.
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Личный счет , Дмитрий Вольвач , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , ИТАР-ТАСС
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