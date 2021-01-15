Россияне стали больше тратить денег на хлеб и гречку 

Согласно исследованию крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», подготовленного для РИА Новости, такие продукты питания, как хлеб и гречка в начале января стали лидерами по росту «среднего чека» среди продуктов. Он вырос на 7% и 5% соответственно, пишет «Прайм».

Эксперты сравнили средние единовременные расходы при покупке ряда продовольственных товаров 1 по 10 января 2021 года и в последнем месяце 2020 года. Выяснилось, что для дарницкого хлеба данный показатель по сравнению с декабрем прибавил 7%, составив 30 рублей, для гречки он увеличился на 5%, до 69 рублей.

У ряда остальных товаров рост был не столь значительным — 1%. Единственным товаром, расходы на который сократились в сравнении с декабрем, оказался сахар-песок: на 7%, до 51 рубля.