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Россияне стали больше тратить денег на хлеб и гречку 

Лера Букина 1 час назад
Россияне стали больше тратить денег на хлеб и гречку
Фото: ТАСС
Согласно исследованию крупнейшего в РФ оператора фискальных данных «Платформа ОФД», подготовленного для РИА Новости, такие продукты питания, как хлеб и гречка в начале января стали лидерами по росту «среднего чека» среди продуктов. Он вырос на 7% и 5% соответственно, пишет «Прайм».
Эксперты сравнили средние единовременные расходы при покупке ряда продовольственных товаров 1 по 10 января 2021 года и в последнем месяце 2020 года. Выяснилось, что для дарницкого хлеба данный показатель по сравнению с декабрем прибавил 7%, составив 30 рублей, для гречки он увеличился на 5%, до 69 рублей.
У ряда остальных товаров рост был не столь значительным — 1%. Единственным товаром, расходы на который сократились в сравнении с декабрем, оказался сахар-песок: на 7%, до 51 рубля.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным Росстата, крупа и бобовые, подсолнечное масло, а также сахар-песок подорожали больше других продуктов питания за год.
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Личный счет , РИА Новости
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