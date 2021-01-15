В Госдуме предложили отменить налог на доходы от аренды жилья

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Он считает, что текущая экономическая обстановка в России должна подтолкнуть государство к данному решению.

По словам Миронова, наличие налога на арендную плату способствует росту стоимости этой услуги. В итоге граждане, которые ищут съемное жилье, вынуждены переплачивать хозяевам за проживание, говорит он.

Миронов обратил внимание на то, что от высоких цен на аренду в первую очередь страдают незащищенные слои населения, в частности, студенты и молодые семьи.

Кроме того, лидер партии отметил, что у государства сохраняются многие другие неиспользованные методы получения дополнительных денег в казну.