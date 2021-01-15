В Госдуме предложили отменить налог на доходы от аренды жилья

От лидера политической партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова поступило предложение относительно освобождения россиян от налога на доходы от аренды жилья, пишет Deita.
Он считает, что текущая экономическая обстановка в России должна подтолкнуть государство к данному решению.
По словам Миронова, наличие налога на арендную плату способствует росту стоимости этой услуги. В итоге граждане, которые ищут съемное жилье, вынуждены переплачивать хозяевам за проживание, говорит он.
Миронов обратил внимание на то, что от высоких цен на аренду в первую очередь страдают незащищенные слои населения, в частности, студенты и молодые семьи.
Кроме того, лидер партии отметил, что у государства сохраняются многие другие неиспользованные методы получения дополнительных денег в казну.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Гильдии риелторов предложили не облагать налогом малоимущих арендодателей. Как заявил вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев, нельзя облагать налогом арендодателей с единственным жильем и низкими доходами.