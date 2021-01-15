Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.95
89.75
89.85
Прогноз
18.01 – 25.01
$
72.15
88.37
Индексы и котировки Brent
55.91
–0.21 Золото
1848.30
–0.01 РТС
1484.96
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.01
1.2155
–0.0002
22.12
1.2157
24.12

В Госдуме предложили освободить россиян от одного из налогов 

Лера Букина 34 минуты назад
В Госдуме предложили отменить налог на доходы от аренды жилья
Фото: ТАСС
От лидера политической партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова поступило предложение относительно освобождения россиян от налога на доходы от аренды жилья, пишет Deita.
Он считает, что текущая экономическая обстановка в России должна подтолкнуть государство к данному решению.
По словам Миронова, наличие налога на арендную плату способствует росту стоимости этой услуги. В итоге граждане, которые ищут съемное жилье, вынуждены переплачивать хозяевам за проживание, говорит он.
Миронов обратил внимание на то, что от высоких цен на аренду в первую очередь страдают незащищенные слои населения, в частности, студенты и молодые семьи.
Кроме того, лидер партии отметил, что у государства сохраняются многие другие неиспользованные методы получения дополнительных денег в казну.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Гильдии риелторов предложили не облагать налогом малоимущих арендодателей. Как заявил вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев, нельзя облагать налогом арендодателей с единственным жильем и низкими доходами.
Видео дня. Рубль признали самой недооцененной валютой мира по «индексу бигмака»
Комментарии 2
Личный счет , Недвижимость , Сергей Миронов , Константин Апрелев , Госдума , Справедливая Россия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё