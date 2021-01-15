Банки начали блокировать операции пенсионеров из-за мошенников 

В последнее время в соцсетях граждане стали жаловаться на то, что их пожилым родственникам отказывают в банковском обслуживании, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов в области информбезопасности, подобные инциденты могут быть связаны с ужесточением антифрода в кредитной организации. В конце 2020 года был зафиксирован экспертами рост числа атак со стороны мошенников на средства пенсионеров, заявила глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Ивана Шубина

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, постоянный мониторинг жалоб в Сети и обращений пользователей демонстрирует, что уровень мошенничества с выводом денежных средств с платежных карт граждан постоянно увеличивается. Отмечается, что с пластиковых карт злоумышленники за 2020 год украли 66 млрд рублей, тогда как в 2019 году эта цифра составляла 6,4 млрд рублей. Лазарева также подчеркивает, что чаще всего пострадавшие — граждане предпенсионного и пенсионного возраста.

Эксперты «Сбера» заявили изданию, что пожилые граждане всегда были в центре внимания злоумышленников как одни из наименее защищенных категорий россиян. Там отмечают, что и сегодня они являются частыми их жертвами. В «Сбере» рассказали, что при выявлении операции, которая совершается с высокой долей вероятности мошенником, банк может приостановить операцию и даже заблокировать доступ в сервисы дистанционного банковского обслуживания.

В то же время эксперты выступают против блокировки, считая это дискриминацией по возрастному признаку.

Эксперты информационной безопасности подчеркивают, что стандартные алгоритмы антифродов включают в себя блокировки сумм, которые не характерны для человека. Так, перевод за день в 300 тысяч рублей при ежемесячных тратах в 30 тысяч рублей скорее всего вызовет подозрения у банка.