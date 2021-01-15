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Россияне увеличили траты на морские курорты в новогодние каникулы 

Лера Букина 1 час назад
Россияне потратили 250 млн рублей в ОАЭ в новогодние каникулы
Фото: РИА Новости
Согласно данным ВТБ, объем трат граждан России на посещение крупных зарубежных морских курортов значительно увеличился в новогодние праздники в 2021 году. Исследование было сделано на базе статистики транзакций клиентов банка, пишут «Ведомости».
Так, «взрывной» рост расходов эксперты увидели в Танзании — на 244% год к году — примерно до 8 млн рублей, тогда как наибольший объем средств граждане потратили в ОАЭ — 250 млн рублей.
Кроме того, большое увеличение трат аналитики зафиксировали в Египте и на Кубе — на 82% и 72% соответственно. Россияне потратили там во время новогодних каникул около 10 млн рублей и 2 млн рублей соответственно.
Также результаты исследования банка демонстрируют, что в Турции траты граждан России выросли на 23% и составили более 80 млн рублей. На Мальдивах россияне потратили 45 млн рублей, что на 6% превышает прошлогодний результат.
Но, по оценкам аналитиков, несмотря на весьма положительную динамику на морских курортах, на фоне пандемии COVID-19 общий объем транзакций клиентов ВТБ в зарубежных странах в новогодние праздники сократился на 76% год к году. Он составил 770 млн рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, по оценкам специалистов финансового маркетплейса «Юником 24», траты россиян на новогодние праздники оказались ниже на 25%, чем годом ранее. Отмечается и то, что некоторые граждане потратили все свои средства, поэтому сейчас подумывают о кредите.
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Личный счет , Банк ВТБ , Ведомости
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