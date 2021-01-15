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Более половины россиян заметили ускорение роста цен 

Лера Букина 1 час назад
Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», более быстрое, чем раньше, повышение цен на основные продукты, товары и услуги в последний месяц заметили 64% граждан России, пишет «Прайм».
19% россиян считают, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше. Однако более половины респондентов, а именно 64%, думают, что цены за этот период увеличивались быстрее. Не заметили изменения цен за последний месяц только 4% участников. 2% россиян увидели замедление их роста.
30% граждан ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем раньше, повышения цен на основные продукты, товары и услуги. Кроме того, 37% опрошенных считают, что уровень роста цен будет сохранен. Мнения о том, что цены в ближайший месяц не изменятся, придерживаются 9% участников, столько же считают, что темп их роста будет замедлен. 4% россиян рассчитывают на снижение цен в ближайший месяц.
Ранее «Рамблер» сообщал, что гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко поведал о предполагаемых темпах роста цен в России в 2021 году. По его мнению, стоимость товаров на магазинных полках будет меняться в соответствии с инфляцией, которую в текущем году, по мнению эксперта, удастся обуздать.
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Личный счет , Видео , Сергей Тищенко
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