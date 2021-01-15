Более половины россиян заметили ускорение роста цен 

Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», более быстрое, чем раньше, повышение цен на основные продукты, товары и услуги в последний месяц заметили 64% граждан России, пишет «Прайм».

19% россиян считают, что цены за последний месяц росли так же, как и раньше. Однако более половины респондентов, а именно 64%, думают, что цены за этот период увеличивались быстрее. Не заметили изменения цен за последний месяц только 4% участников. 2% россиян увидели замедление их роста.

30% граждан ожидают в ближайший месяц более быстрого, чем раньше, повышения цен на основные продукты, товары и услуги. Кроме того, 37% опрошенных считают, что уровень роста цен будет сохранен. Мнения о том, что цены в ближайший месяц не изменятся, придерживаются 9% участников, столько же считают, что темп их роста будет замедлен. 4% россиян рассчитывают на снижение цен в ближайший месяц.