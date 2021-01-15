ЦБ запретил банкам списывать за долги выплаты на детей

Регулятор указал банкам на недопустимость списания за долги единовременных выплат на детей, сообщается в информационном письме Банка России. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении ЦБ РФ говорится, что, по информации Федеральной службы судебных приставов, на выплачиваемые за счет средств из федерального бюджета единовременные выплаты семьям с детьми взыскание не обращается.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках пресс-конференции 17 декабря заявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет.

Выплата начисляется автоматически по реквизитам счета, который был указан по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет. Повторно заявление необходимо подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.