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Банкам запретили списывать за долги выплаты на детей 

Лера Букина 1 час назад
ЦБ запретил банкам списывать за долги выплаты на детей
Фото: ТАСС
Регулятор указал банкам на недопустимость списания за долги единовременных выплат на детей, сообщается в информационном письме Банка России. Об этом сообщает ТАСС.
В сообщении ЦБ РФ говорится, что, по информации Федеральной службы судебных приставов, на выплачиваемые за счет средств из федерального бюджета единовременные выплаты семьям с детьми взыскание не обращается.
Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках пресс-конференции 17 декабря заявил, что семьи с детьми к Новому году получат от государства еще по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 8 лет.
Выплата начисляется автоматически по реквизитам счета, который был указан по ранее осуществленным выплатам семьям с детьми до 3 лет и семьям с детьми от 3 до 16 лет. Повторно заявление необходимо подавать только случае, если указанный ранее счет был закрыт.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно подготовленному Минтрудом проекту постановления правительства, с 1 февраля в России будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Минтруд , Центральный банк России
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