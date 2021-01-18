Коллекторы могут получить право взыскивать долги по ЖКУ

Комитетом ЖКХ Волгоградской области недавно был опубликован проект постановления губернатора о внесении изменений в регламент имущественных взносов на содержание «Регионального фонда капремонта многоквартирных домов», пишет «Прайм» со ссылкой на «Известия».

Формулировка подразумевает возможность привлекать сторонние организации для «ведения претензионной и исковой работы» в отношении собственников помещений многоквартирных домов, которые накопили долги по уплате взносов.

Председатель регионального комитета ЖКХ А. С. Сивокоз, являющийся автором пояснительной записки, ссылается на низкую собираемость взносов (86,13%) и многомиллионный долг, который образовался в связи с этим. Там коммунальщики хотят привлекать к этому коллекторов.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, сегодня взыскание долгов ЖКХ коллекторами запрещено.

Отмечается, что коллекторские агентства, которые состоят в реестре Федеральной службы судебных приставов (ФССП), не могут заниматься взысканием долгов по всем видам коммунальных услуг (газ, тепло, электричество, ТБО, водоснабжение и водоотведение). Но уже в 2021 году в Госдуму был внесен законопроект, который позволит коллекторским фирмам заниматься выбиванием долгов за коммунальные услуги. Ожидается, что ФССП будет вести контроль за всеми формами взыскания с должников по коммунальным услугам. Планируется, что рассмотрение нового законопроекта будет возобновлено после окончания пандемии COVID-19.