«Работа.ру» перечислила высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»

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Высокую заработную плату сотрудникам, работающим в удаленном режиме, готовы платить не только в сфере IT. Согласно рейтингу сервиса «Работа.ру», преподавателю физики в онлайн-школе готовы платить 100 тысяч рублей в месяц, а оператору call-центра — 180 тысяч, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Также школа дистанционного обучения предлагает продюсеру онлайн-курсов зарплату в размере 120 тысяч рублей.

Что касается специалистов в сфере IT, то в СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 тысяч рублей.

На высокую зарплату может рассчитывать и оператор call-центра — 180 тысяч рублей. Ему продстоит звонить автовладельцам и приглашать их на бесплатную диагностику авто.

Кроме того, высокая зарплата предлагается менеджеру по продажам b2b, который работает дистанционно, — 150 тысяч рублей. Менеджера ищет крупная компания, работающая с ведущими российскими банками.