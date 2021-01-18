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Перечислены вакансии на «удаленке» с зарплатой выше 100 тысяч рублей 

Лера Букина 2 часа назад
«Работа.ру» перечислила высокооплачиваемые вакансии на «удаленке»
Фото: ТАСС
Высокую заработную плату сотрудникам, работающим в удаленном режиме, готовы платить не только в сфере IT. Согласно рейтингу сервиса «Работа.ру», преподавателю физики в онлайн-школе готовы платить 100 тысяч рублей в месяц, а оператору call-центра — 180 тысяч, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Также школа дистанционного обучения предлагает продюсеру онлайн-курсов зарплату в размере 120 тысяч рублей.
Что касается специалистов в сфере IT, то в СберАвто готовы платить Backend-разработчику от 180 тысяч рублей.
На высокую зарплату может рассчитывать и оператор call-центра — 180 тысяч рублей. Ему продстоит звонить автовладельцам и приглашать их на бесплатную диагностику авто.
Кроме того, высокая зарплата предлагается менеджеру по продажам b2b, который работает дистанционно, — 150 тысяч рублей. Менеджера ищет крупная компания, работающая с ведущими российскими банками.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным портала Superjob, 36% организаций и предприятий повысили размер заработной платы своим сотрудникам в течение шести последних месяцев. Отмечается, что средний размер роста заработной платы составил 8%.
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Личный счет , РИА Новости
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