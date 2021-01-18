ЦБ решил смягчить ограничения для неопытных инвесторов 

18 января Банк России может направить в комитет по финансовому рынку Госдумы законопроект об ограничении продаж сложных финансовых продуктов, который доработан с учетом замечаний участников рынка, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что благодаря консультациям удалось смягчить ограничения для некоторых финансовых инструментов, в частности, сокращен срок ограничений на выполнение ряда операций — с конца 2022 года до 1 октября 2021 года.

Речь идет о биржевых сделках, сделках репо с центральным контрагентом, сделках с ценными бумагами из третьего списка и с иностранными ценными бумагами. Остается ограничение по продаже облигаций только с определенным рейтингом, который установит Банк России, отмечают источники «Коммерсанта». Также под вопросом остаются и маржинальные сделки.

По словам директора инвестиционного бизнеса «Тинькофф» Дмитрия Панченко, в рамках работы над законопроектом рынок и ЦБ РФ «сблизили позиции по иностранным акциям и возможен компромисс по маржинальному кредитованию — клиент должен четко понимать, что он подключает себе эту услугу».

Также ведутся консультации по весьма широким полномочиям ЦБ РФ по приостановлению операций и ограничению доступа неквалифицированных инвесторов к простым структурным продуктам.

По словам президента «Финама» Владислава Кочеткова, регулятором была скорректирована позиция, чтобы уменьшить ущерб для добросовестных участников рынка.

Также он отметил, что новые ограничения ЦБ РФ должны значительно изменить ландшафт рынка.