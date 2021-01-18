Россияне стали чаще брать займы на решение проблем со здоровьем

По данным исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, в 2020 году граждане России стали чаще прибегать к займам для решения проблем со здоровьем: доля таких ссуд выросла до 10% с 5,6% годом ранее, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.

Аналитики проанализировали свыше 100 тысяч займов, которые люди брали в МФО по всей России в 2020 году в сравнении с 2019 годом.

Доля займов на образование выросла до 3,8% в 2020 году с 2% годом ранее. По словам генерального директора Webbankir Андрея Пономарева, это связано с карантинными условиями, когда у людей появилось время на саморазвитие.

Как отметили эксперты, в отчетном периоде значительно уменьшилась доля займов на отдых и отпуск — с 4,3% в 2019 году до 2,2% в 2020 году. Кроме того, граждане стали реже прибегать к займам на подарки и на рефинансирование кредитов в банках и прочих ссуд. Так, 2020 году на эти цели пришлось 5,6% и 0,9% от суммарного числа займов соответственно, тогда как годом ранее было 6,4% и 2,5%.

Самыми популярными целями займов в 2020 году остались личные нужды — 39,5%, ремонт жилья — 15,3% и крупные покупки — 12,3%.