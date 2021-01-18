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Эксперты узнали, на что россияне брали займы в 2020 году 

Лера Букина 2 часа назад
Россияне стали чаще брать займы на решение проблем со здоровьем
Фото: ТАСС
По данным исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, в 2020 году граждане России стали чаще прибегать к займам для решения проблем со здоровьем: доля таких ссуд выросла до 10% с 5,6% годом ранее, пишет «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Аналитики проанализировали свыше 100 тысяч займов, которые люди брали в МФО по всей России в 2020 году в сравнении с 2019 годом.
Доля займов на образование выросла до 3,8% в 2020 году с 2% годом ранее. По словам генерального директора Webbankir Андрея Пономарева, это связано с карантинными условиями, когда у людей появилось время на саморазвитие.
Как отметили эксперты, в отчетном периоде значительно уменьшилась доля займов на отдых и отпуск — с 4,3% в 2019 году до 2,2% в 2020 году. Кроме того, граждане стали реже прибегать к займам на подарки и на рефинансирование кредитов в банках и прочих ссуд. Так, 2020 году на эти цели пришлось 5,6% и 0,9% от суммарного числа займов соответственно, тогда как годом ранее было 6,4% и 2,5%.
Самыми популярными целями займов в 2020 году остались личные нужды — 39,5%, ремонт жилья — 15,3% и крупные покупки — 12,3%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в ноябре 2020 года российские микрофинансовые организации выдали на 13,1% больше займов «до зарплаты», чем в аналогичный период 2019 года.
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Личный счет , РИА Новости
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