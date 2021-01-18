ПФР объяснил неработающим способ получить стаж и выплаты

Как заявили в Пенсионном фонде России (ПФР) , неработающие россияне, а также те, кто не может встать на учет в центр занятости, могут получать рабочий стаж и ежемесячные выплаты, ухаживая за нуждающимися, пишет РИА «ФедералПресс».

За каждого подопечного можно получать ежемесячные выплаты в размере 1200 рублей. Ограничений по количеству подопечных нет.

Для получения помощи необходимо «помощнику» и нуждающемуся в уходе подать заявление и согласие в Пенсионный фонд. Сделать это можно через «Личный кабинет» гражданина на сайте ПФР или через портал Госуслуг. Кроме того, можно приехать вместе в ПФР с документами. А в период пандемии согласие пенсионера оформляют по телефону.

Для того, чтобы получать оплачиваемый уход за нетрудоспособными, нужно не быть пенсионером, не получать зарплату, не иметь регистрации как ИП и не находиться на учете в Центре занятости населения.

Этим могут заниматься дети до 14 лет с согласия от одного из родителей и органов опеки, а также студенты при наличии справки об обучении.

Уход будут засчитывать как страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год, отметили в ПФР.