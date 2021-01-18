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ПФР объяснил, как неработающим получить стаж и выплаты 

Лера Букина 2 часа назад
ПФР объяснил неработающим способ получить стаж и выплаты
Фото: ТАСС
Как заявили в Пенсионном фонде России (ПФР) , неработающие россияне, а также те, кто не может встать на учет в центр занятости, могут получать рабочий стаж и ежемесячные выплаты, ухаживая за нуждающимися, пишет РИА «ФедералПресс».
За каждого подопечного можно получать ежемесячные выплаты в размере 1200 рублей. Ограничений по количеству подопечных нет.
Для получения помощи необходимо «помощнику» и нуждающемуся в уходе подать заявление и согласие в Пенсионный фонд. Сделать это можно через «Личный кабинет» гражданина на сайте ПФР или через портал Госуслуг. Кроме того, можно приехать вместе в ПФР с документами. А в период пандемии согласие пенсионера оформляют по телефону.
Для того, чтобы получать оплачиваемый уход за нетрудоспособными, нужно не быть пенсионером, не получать зарплату, не иметь регистрации как ИП и не находиться на учете в Центре занятости населения.
Этим могут заниматься дети до 14 лет с согласия от одного из родителей и органов опеки, а также студенты при наличии справки об обучении.
Уход будут засчитывать как страховой стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за каждый год, отметили в ПФР.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно проекту постановления кабмина, который был опубликован на портале нормативных правовых актов, Правительство России предложило проиндексировать пособия, выплаты и компенсации на 4,9% с 1 февраля.
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Комментарии 4
Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Правительство РФ , ФедералПресс
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