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Кого освободят от уплаты транспортного налога 

Лера Букина 3 часа назад
Владельцев уничтоженных авто освободили от транспортного налога
Фото: ТАСС
Автовладельцы, транспортное средство которых было уничтожено, но находилось на учете ГИБДД, будут освобождены от транспортного налога. Соответствующая поправка в Налоговый кодекс вступила в силу с 1 января, пишет «Российская газета».
Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи, указали в Верховном суде.
Теперь автомобилисты для отмены сбора смогут обращаться в Налоговую службу с заявлением и документами, которые подтверждают уничтожение автомобиля.
Напомним, что ранее владельцы автомобилей обязаны были оплачивать налоги даже после уничтожения транспортного средства в результате пожара. В то же время поправка не охватывает все случаи, когда человек лишается машины.
Отмечается, что в случае угона автомобиля для владельца будут действовать старые правила оплаты налогов. Справка о том, что ТС не было найдено, должна предоставляться в налоговую службу раз в год.
Ранее «Рамблер» сообщал, что граждане России возмутились предложением Следственного комитета (СК) РФ жестче наказывать неплательщиков налогов.
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Комментарии 2
Личный счет , Федеральная налоговая служба , СКР , ГИБДД , "Российская газета"
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