Владельцев уничтоженных авто освободили от транспортного налога

Автовладельцы, транспортное средство которых было уничтожено, но находилось на учете ГИБДД , будут освобождены от транспортного налога. Соответствующая поправка в Налоговый кодекс вступила в силу с 1 января, пишет «Российская газета».

Право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи, указали в Верховном суде.

Теперь автомобилисты для отмены сбора смогут обращаться в Налоговую службу с заявлением и документами, которые подтверждают уничтожение автомобиля.

Напомним, что ранее владельцы автомобилей обязаны были оплачивать налоги даже после уничтожения транспортного средства в результате пожара. В то же время поправка не охватывает все случаи, когда человек лишается машины.

Отмечается, что в случае угона автомобиля для владельца будут действовать старые правила оплаты налогов. Справка о том, что ТС не было найдено, должна предоставляться в налоговую службу раз в год.