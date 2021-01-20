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Россияне в целях экономии перешли на заменители сыра 

Лера Букина 34 минуты назад
Спрос на заменители сыра вырос из-за падения доходов россиян
Фото: ТАСС
С января по ноябрь 2020 года производство сырных продуктов увеличилось на 5,8% до 173 300 т, пишут «Ведомости» со ссылкой на Союзмолоко и аналитический центр Milknews. Как заявил гендиректор Союзмолока Артем Белов, положительная динамика отмечалась и в декабре.
Сырные продукты считаются недорогой альтернативой сыру. Для их производства допускается использование растительных жиров, в частности пальмового масла, тогда как настоящий сыр производят только из молока.
Возобновившийся рост производства сырных продуктов в 2020 году Белов связывает с увеличением спроса на них из-за падения доходов граждан. По подсчетам Росстата, за 9 месяцев 2020 года реальные доходы населения упали на 4,3%, а в третьем квартале — на 4,8%.
Согласно данным Росстата, средняя розничная цена сыра в декабре увеличилась на 7% год к году — до 590,4 руб. /кг. Как заявил основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр, потребители ощущают даже небольшой рост стоимости. Что касается сырных продуктов, то они обычно на треть дешевле, отметил директор по развитию производственных мощностей группы «Фудлэнд» Андрей Дахнович. По этой причине, как считает он, некоторые категории потребителей стали покупать заменители сыра.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне в целях экономии перешли на базовые продукты из потребкорзины.
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Комментарии
Личный счет , Штефан Дюрр , Андрей Дахнович , Артем Белов , Росстат , Ведомости
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