Спрос на заменители сыра вырос из-за падения доходов россиян

С января по ноябрь 2020 года производство сырных продуктов увеличилось на 5,8% до 173 300 т, пишут «Ведомости» со ссылкой на Союзмолоко и аналитический центр Milknews. Как заявил гендиректор Союзмолока Артем Белов , положительная динамика отмечалась и в декабре.

Сырные продукты считаются недорогой альтернативой сыру. Для их производства допускается использование растительных жиров, в частности пальмового масла, тогда как настоящий сыр производят только из молока.

Возобновившийся рост производства сырных продуктов в 2020 году Белов связывает с увеличением спроса на них из-за падения доходов граждан. По подсчетам Росстата , за 9 месяцев 2020 года реальные доходы населения упали на 4,3%, а в третьем квартале — на 4,8%.

Согласно данным Росстата, средняя розничная цена сыра в декабре увеличилась на 7% год к году — до 590,4 руб. /кг. Как заявил основной владелец «Эконивы» Штефан Дюрр , потребители ощущают даже небольшой рост стоимости. Что касается сырных продуктов, то они обычно на треть дешевле, отметил директор по развитию производственных мощностей группы «Фудлэнд» Андрей Дахнович . По этой причине, как считает он, некоторые категории потребителей стали покупать заменители сыра.