Эксперт перечислил эффективные способы накопления денег

Способы наиболее эффективного накопления денежных средств зависят от поставленной задачи — сберечь деньги или приумножить их. Кроме того, важен срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время получить вложенные деньги, заявил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

«Однако стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило — чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью. Чем она выше, тем ниже доходность», — подчеркнул эксперт.

Отмечается, что наиболее безопасным, но и весьма низкодоходным, является способ накопления на банковских вкладах. Если банк находится в системе страхования банковских вкладов, в случае отзыва лицензии государством гарантируется возврат денежных средств. Сумма может достигать до 1,4 млн рублей.

Валютные банковские вклады могут быть выгодны как длительные вложения, если правильно выбрать валюту, добавил эксперт.

Также Ферапонтов советует рассмотреть вложения в золото и другие драгметаллы, но не посредством покупки слитков или монет, а через обезличенные металлические счета.

Как заявил Ферапонтов, важно уметь отличать накопления от инвестиций. Так, накопления представляют собой запас средств на длительный срок. Они являются ликвидной и надежной подушкой финансовой безопасности, которая значительного дохода не приносит. А инвестиции являются денежными средствами, которые работают на себя с помощью вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы, говорит он. Речь, по его словам, идет о ценных бумагах, паях, недвижимости, покупки-продажи валюты в рамках «игры на волатильность».