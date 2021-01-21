ПФР разъяснил процедуру получения пенсии за умершего родственника 

«При обращении нескольких членов семьи пенсия делится между ними поровну. Если ближайшие родственники, соответствующие условиям закона, отсутствуют, то по истечении полугода со дня смерти человека начисленная пенсия наследуется на общих основаниях», — уточнили в ПФР.

Речь идет о суммах, которые были начислены ПФР, но не получены пенсионером в текущем месяце в связи со смертью. Также подчеркивается, что эти выплаты не входят в наследство, однако полагаются членам семьи, которые на момент смерти проживали вместе с умершим. Для того чтобы получить денежные средства, родственникам необходимо обратиться в ПФР не позже, чем через полгода со дня смерти пенсионера. Также им нужно предоставить такие документы, как паспорт заявителя, свидетельство о смерти, справку о том, что родственник проживал вместе с умершим (регистрация в одной квартире) и документы, которые подтверждают родство.