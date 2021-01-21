ПФР сообщил о росте пенсий неработающих пенсионеров 

После индексации с 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров увеличились в среднем на 1039 рублей, заявил глава Пенсионного фонда Максим Топилин. Об этом сообщает ТАСС.
«Индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% с 1 января 2021 года при уровне инфляции 4,9% за прошлый год», — цитирует агентство Топилина.
Индексация коснулась 32 млн неработающих пенсионеров.
Как отметили в ПФР, средний размер пенсии после индексации составит 17 443 рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Министерство труда РФ прорабатывает вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам. Такое заявление сделал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.