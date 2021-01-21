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ПФР сообщил о росте пенсий неработающих пенсионеров 

Лера Букина 1 час назад
ПФР сообщил о росте пенсий неработающих пенсионеров
Фото: РИА Новости
После индексации с 1 января 2021 года пенсии неработающих пенсионеров увеличились в среднем на 1039 рублей, заявил глава Пенсионного фонда Максим Топилин. Об этом сообщает ТАСС.

«Индексация пенсий неработающим пенсионерам составила 6,3% с 1 января 2021 года при уровне инфляции 4,9% за прошлый год», — цитирует агентство Топилина.

Индексация коснулась 32 млн неработающих пенсионеров.
Как отметили в ПФР, средний размер пенсии после индексации составит 17 443 рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Министерство труда РФ прорабатывает вопрос об индексации выплат работающим пенсионерам. Такое заявление сделал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
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