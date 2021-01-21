Минфин предложил снизить порог ввоза товаров для личных целей

Министерство финансов РФ предложило с 1 июля 2021 года сократить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца до €50 в денежном и 10 кг в объемном выражениях.

Действующую норму на ввоз товаров для личного пользования физлицами в багаже без уплаты таможенных платежей в размере €500 евро и 25 кг для первого въезда в течение месяца Минфин предлагает не менять, а для второго и последующих — уменьшить.