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В России предложили снизить порог ввоза товаров для личных целей 

Лера Букина 1 час назад
Минфин предложил снизить порог ввоза товаров для личных целей
Фото: РИА Новости
Министерство финансов РФ предложило с 1 июля 2021 года сократить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей при повторном въезде в ЕАЭС в течение месяца до €50 в денежном и 10 кг в объемном выражениях.
Проект решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет «Российская газета».
Действующую норму на ввоз товаров для личного пользования физлицами в багаже без уплаты таможенных платежей в размере €500 евро и 25 кг для первого въезда в течение месяца Минфин предлагает не менять, а для второго и последующих — уменьшить.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Минфин России выступило с инициативой ввести уголовную ответственность за неуплату специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
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Личный счет , Минфин , Евразийская экономическая комиссия , ЕАЭС , "Российская газета"
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