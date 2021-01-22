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Россиянам могут предоставить налоговый вычет за фитнес 

Лера Букина 47 минут назад
Госдума рассмотрит законопроект о налоговом вычете за фитнес
Фото: РИА Новости
Россиянам, которые занимаются физкультурой, может быть предоставлен социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет «Парламентская газета».
В январе в Госдуме рассмотрят в первом чтении соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
В настоящее время социальный налоговый вычет доступен, например, при оплате услуг в сфере образования, а также при покупке лекарственных средств. Если же данная инициатива будет принята, то граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, смогут получить данную льготу.
Сумма рассчитывается исходя из фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги, но не более 120 тысяч рублей за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Так, максимальный размер льготного возмещения может достигнуть 15,6 тысячи рублей.
Есть два условия для получения льготы: физкультурно-оздоровительные услуги должны быть одобрены правительством и физкультурно-спортивные организации должны входить в список, который сформирован Минспорта России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что фракцией «Справедливая Россия» был подготовлен и направлен на рассмотрение кабмина законопроект, предполагающий увеличение более чем в два раза размера социального налогового вычета.
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Личный счет , Минспорта , Госдума , Справедливая Россия , Парламентская газета
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