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В «Автостате» заявили о подорожании автомобилей с пробегом 

Лера Букина 22 минуты назад
В «Автостате» заявили о подорожании автомобилей с пробегом
Фото: ТАСС
Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России в декабре 2020 года увеличилась на 6,1% в сравнении с ноябрем. Эти данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Таким образом средняя цена легкового автомобиля с пробегом по итогам декабря 2020 года составила 666,4 тысячи рублей. Как отмечают эксперты агентства, данный показатель выше прошлогоднего — 612,5 тысячи рублей — на 8,8%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что увеличение утилизационного сбора на 25% спровоцирует существенный рост цен на автомобили. Первыми под ценовой удар попадут новые транспортные средства, считает автоэксперт Вячеслав Субботин.
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