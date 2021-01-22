В «Автостате» заявили о подорожании автомобилей с пробегом 

Все новости на карте

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в России в декабре 2020 года увеличилась на 6,1% в сравнении с ноябрем. Эти данные приводит аналитическое агентство «Автостат».

Таким образом средняя цена легкового автомобиля с пробегом по итогам декабря 2020 года составила 666,4 тысячи рублей. Как отмечают эксперты агентства, данный показатель выше прошлогоднего — 612,5 тысячи рублей — на 8,8%.