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Россиянам назвали валюты для выгодных вложений 

Лера Букина 35 минут назад
Эксперты посоветовали юань в качестве выгодных вложений
Фото: РИА Новости
Для более выгодных инвестиций жителям России в 2021 году стоит присмотреться к евро и юаню, американская валюта и британский фунт для этой цели будут не столь выгодными. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.
Инвесторам также стоит обходить стороной в 2021 году слабые валюты развивающихся стран, в частности, турецкую лиру, считает управляющий директор НРА Сергей Гришунин. Он отметил, что не нужно забывать о стабильном швейцарском франке, однако эксперт считает, что его вряд ли удастся выгодно купить или продать из-за больших различий курса при обмене. Между тем вложения в евро могут оказаться выгоднее, чем в доллар, добавил Гришунин.
В 2021 году стоит обратить внимание на «сырьевые» валюты — австралийский и канадский доллар, а также валюты развивающихся стран — бразильский реал и мексиканский песо. Такое мнение выразил инвестиционный стратег «Открытие брокер» Константин Бушуев. Позитивное изменение валют этих стран может дать дополнительный бонус к основному заработку по акциям и облигациям, считает он.
Кроме того, эксперт отметил, что сами по себе валюты не являются доходными инструментами, так как не приносят дивиденда или процентного дохода и могут колебаться в долгосрочно устойчивых диапазонах. Бушуев указал на то, что приобретение доходных финансовых инструментов в валютах других стран может давать повышенную доходность.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты инвестиционных компаний и банков подсказали россиянам, где и когда выгоднее всего покупать валюту в России. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин полагает, что наилучшим способом для покупки долларов, евро, иен и франков будет брокерский счет.
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Личный счет , Александр Бахтин , Константин Бушуев , РИА Новости
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