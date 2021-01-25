Эксперты посоветовали юань в качестве выгодных вложений

Для более выгодных инвестиций жителям России в 2021 году стоит присмотреться к евро и юаню, американская валюта и британский фунт для этой цели будут не столь выгодными. Об этом РИА Новости рассказали эксперты.

Инвесторам также стоит обходить стороной в 2021 году слабые валюты развивающихся стран, в частности, турецкую лиру, считает управляющий директор НРА Сергей Гришунин. Он отметил, что не нужно забывать о стабильном швейцарском франке, однако эксперт считает, что его вряд ли удастся выгодно купить или продать из-за больших различий курса при обмене. Между тем вложения в евро могут оказаться выгоднее, чем в доллар, добавил Гришунин.

В 2021 году стоит обратить внимание на «сырьевые» валюты — австралийский и канадский доллар, а также валюты развивающихся стран — бразильский реал и мексиканский песо. Такое мнение выразил инвестиционный стратег «Открытие брокер» Константин Бушуев . Позитивное изменение валют этих стран может дать дополнительный бонус к основному заработку по акциям и облигациям, считает он.

Кроме того, эксперт отметил, что сами по себе валюты не являются доходными инструментами, так как не приносят дивиденда или процентного дохода и могут колебаться в долгосрочно устойчивых диапазонах. Бушуев указал на то, что приобретение доходных финансовых инструментов в валютах других стран может давать повышенную доходность.