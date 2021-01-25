Аналитик назвал февраль хорошим месяцем для покупки долларов

Ориентирами для постепенной покупки американской валюты являются уровни 73,0, 70,9, а также 68,5 рубля за доллар США. Момент для приобретения доллара может прийтись на первую половину февраля и середину весны, заявил агентству «Прайм» заместитель генерального директора, начальник управления аналитических исследований ИК «Универ Капитал» Дмитрий Александров

Он также отметил, что с начала 2021 года американская валюта активно укрепляется в отношении большинства валют. Он связывает это со всплеском опасений относительно потенциального раннего повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы (ФРС) при новой администрации Белого дома.

Александров подчеркнул, что на фоне роста курса американской валюты произошел и рост доходностей по американским казначейским обязательствам, по 10-летним бумагам она поднялась в течение недели с 0,92% до 1,14%.

По словам аналитика, российская валюта в данных условиях не могла избежать ослабления. Но решение Саудовской Аравии по ограничению собственной добычи отправило резко вверх котировки нефти, что поддержало рубль, говорит он.

Александров подчеркивает, что для рубля сейчас существуют три риска: восстановление добычи Саудовской Аравией на фоне низкого спроса, ухудшение мирового спроса на сырье на фоне ситуации с пандемией коронавируса, санкционное давление после формирования новой администрации в США.