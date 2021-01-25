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Стала известна сумма, которую россияне желают накопить 

Лера Букина 55 минут назад
Россияне назвали желаемую сумму накоплений
Фото: РИА Новости
Жители России в среднем хотят накопить 950 тысяч рублей, при этом молодые граждане назвали сумму в 670 тысяч рублей, говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни», пишет «Прайм».
Отмечается, что каждый пятый гражданин до 25 лет копит больше 1 миллиона рублей. Максимальная сумма у клиентов данной возрастной категории составила 12 миллионов рублей.
Молодые люди копят активнее, чем девушки: 63% заключенных договоров приходятся на мужчин. Мужчины до 25 лет заключают договоры страхования на более крупные суммы — в среднем 730 тысяч рублей, у девушек — 650 тысяч рублей.
В московском регионе (34%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%), Краснодарском крае, Ростовской области и Башкирии (по 3%) молодые граждане копят более активно, чем в других регионах.
Исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова отметила, что молодежь серьезно подходит к вопросу накопления средств. Так, 23% молодежи копит на случаи непредвиденных обстоятельств, что является наиболее популярной целью. На втором месте (17%) — покупка квартиры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жителям РФ рассказали, как извлечь прибыль из накопленных 100-500 тысяч рублей. Шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев заявил, что при наличии свободной суммы до 1/3 от этого можно разместить в акции, часть — в российские «голубые фишки» в рублевой валюте, а другую часть — в американские акции в долларах.
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Комментарии 2
Личный счет , Сбербанк России
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