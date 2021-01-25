Россияне назвали желаемую сумму накоплений

Жители России в среднем хотят накопить 950 тысяч рублей, при этом молодые граждане назвали сумму в 670 тысяч рублей, говорится в исследовании компании «Сбербанк страхование жизни», пишет «Прайм».

Отмечается, что каждый пятый гражданин до 25 лет копит больше 1 миллиона рублей. Максимальная сумма у клиентов данной возрастной категории составила 12 миллионов рублей.

Молодые люди копят активнее, чем девушки: 63% заключенных договоров приходятся на мужчин. Мужчины до 25 лет заключают договоры страхования на более крупные суммы — в среднем 730 тысяч рублей, у девушек — 650 тысяч рублей.

В московском регионе (34%), Санкт-Петербурге и Ленинградской области (5%), Краснодарском крае, Ростовской области и Башкирии (по 3%) молодые граждане копят более активно, чем в других регионах.

Исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Ольга Монахова отметила, что молодежь серьезно подходит к вопросу накопления средств. Так, 23% молодежи копит на случаи непредвиденных обстоятельств, что является наиболее популярной целью. На втором месте (17%) — покупка квартиры.