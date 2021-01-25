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Россияне назвали необходимую ежемесячную сумму для счастья 

Лера Букина 38 минут назад
Россияне оценили свое счастье в 166 тысяч рублей в месяц
Фото: ТАСС
Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 166 тысяч рублей в месяц, пишет RT со ссылкой на данные опроса, который был проведен порталом SuperJob.
Также стало известно, что в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.
Отмечается, что наиболее высокие денежные запросы — у москвичей. Они составляют 220 тысяч рублей. Следом за Москвой идет Владивосток — 200 тысяч рублей. На третьем месте — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей).
Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, жителю Челябинска — 175 тысяч рублей, жителям Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова, Хабаровска — 170 тысяч рублей.
Самые низкие запросы оказались у жителей Оренбурга — 124 тысячи рублей.
В исследовании приняли участие 22 тысячи респондентов из всех округов России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне в 2021 году хотели бы получать в среднем около 158 тысяч рублей в месяц. Данные приводит портал «Работа.ру».
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