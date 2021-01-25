Россияне оценили свое счастье в 166 тысяч рублей в месяц

Все новости на карте

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 166 тысяч рублей в месяц, пишет RT со ссылкой на данные опроса, который был проведен порталом SuperJob.

Также стало известно, что в среднем запросы мужчин на 28% выше, чем женщин: 187 тысяч и 146 тысяч рублей соответственно.

Отмечается, что наиболее высокие денежные запросы — у москвичей. Они составляют 220 тысяч рублей. Следом за Москвой идет Владивосток — 200 тысяч рублей. На третьем месте — Ростов-на-Дону (190 тысяч рублей).

Среднестатистическому петербуржцу для счастья нужно 176 тысяч рублей, жителю Челябинска — 175 тысяч рублей, жителям Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Новосибирска, Саратова, Хабаровска — 170 тысяч рублей.

Самые низкие запросы оказались у жителей Оренбурга — 124 тысячи рублей.

В исследовании приняли участие 22 тысячи респондентов из всех округов России.