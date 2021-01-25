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Россиян предупредили о резком подорожании отдыха 

Лера Букина 1 час назад
Цены на отдых в 2021 году вырастут на 10-15%
Фото: ТАСС
Ассоциация туроператоров России (АТОР) прогнозирует повышение стоимости туристических услуг на территории Российской Федерации, пишет «Прайм».
Если ситуация с пандемией коронавируса будет развиваться положительным образом, то стоимость отдыха для россиян вырастет в среднем на 10-15% в сравнении с 2020 годом, говорят эксперты ассоциации. При ухудшении ситуации с пандемией рост цен будет более значительным, считают они.
Отмечается, что уже в январе на этапе раннего бронирования туров на южные курорты России цены отелей на лето 2021 года увеличились в сравнении с январем 2020 года от 3 до 20% в зависимости от категории отеля. Туроператоры сходятся во мнении, что среднее повышение стоимости по рынку на летнее размещение на курортах Краснодарского края и Крыма сейчас составляет 10% в сравнении с прошлым годом.
Также эксперты согласны с тем, что цены на Юг России продолжат подниматься при высоких темпах заполнения отелей и санаториев. Российским отелям в настоящее время свойственно динамическое ценообразование, отмечают участники рынка.
По прогнозам TUI Россия, после того как акции раннего бронирования закончатся, цены на отели Юга России могут взлететь уже на 20-30% в сравнении с прошлым годом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году в Крыму могут взлететь цены на аренду гостиниц.
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Личный счет , Ассоциация туроператоров России
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