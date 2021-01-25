Объем рефинансирования ипотеки достиг рекордного показателя 

В России в 2020 году рефинансировано 234 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму около 600 миллиардов рублей, что является рекордным показателем, пишет «Прайм» со ссылкой на «Дом.РФ».

Отмечается, что всего граждане России взяли в 2020 году 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка в стране. Что касается доли рефинансирования, то в общей выдаче она составила 13,7% против 6,8% годом ранее.

Также в сообщении сказано, что ипотечный портфель в России остается на высоком качественном уровне. Так, доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в России составляет меньше 1,4%, по кредитам на первичном рынке — меньше 1,1%.