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Объем рефинансирования ипотеки достиг рекордного показателя 

Лера Букина 1 час назад
Объем рефинансирования ипотеки достиг рекордного показателя
Фото: ТАСС
В России в 2020 году рефинансировано 234 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму около 600 миллиардов рублей, что является рекордным показателем, пишет «Прайм» со ссылкой на «Дом.РФ».
Отмечается, что всего граждане России взяли в 2020 году 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю ипотечного рынка в стране. Что касается доли рефинансирования, то в общей выдаче она составила 13,7% против 6,8% годом ранее.
Также в сообщении сказано, что ипотечный портфель в России остается на высоком качественном уровне. Так, доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в России составляет меньше 1,4%, по кредитам на первичном рынке — меньше 1,1%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что рефинансировать ипотечный кредит выгодно, если новая ставка будет ниже хотя бы на 1%. Об этом заявил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
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Личный счет , Недвижимость , Антон Красильников , Райффайзенбанк Австрия
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