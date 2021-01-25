Пенсии по инвалидности предложили назначать без заявлений 

В России пенсии по инвалидности предложили назначать автоматически, то есть без обращения за ними граждан. Ожидается рассмотрение соответствующего законопроекта 26 января в Госдуме в первом чтении, пишет «Российская газета».

Документ устанавливает проактивное назначение страховых, социальных пенсий по инвалидности, региональных социальных доплат, а также страховых пенсий в случае их увеличения.

«Новая норма серьезно поможет инвалидам, сократив необходимость бюрократических «проволочек», ведь решение о назначении пенсий, по замыслу авторов, будет приниматься в кратчайшие сроки — до пяти рабочих дней. И, что самое главное, без дополнительных действий со стороны заявителя», — отметил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Он также рассказал, что в настоящее время в России уделяется большое внимание пенсионному вопросу инвалидов, в частности, обсуждается вопрос о сохранении индексации пенсий работающим инвалидам. По словам Терентьева, примерно у 40% трудоспособных инвалидов нет мотивации работать, поскольку пенсия перестает индексироваться, отменяются надбавки к ней и некоторые льготы.