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Пенсии по инвалидности предложили назначать без заявлений 

Лера Букина 2 часа назад
Пенсии по инвалидности предложили назначать без заявлений
Фото: ТАСС
В России пенсии по инвалидности предложили назначать автоматически, то есть без обращения за ними граждан. Ожидается рассмотрение соответствующего законопроекта 26 января в Госдуме в первом чтении, пишет «Российская газета».
Документ устанавливает проактивное назначение страховых, социальных пенсий по инвалидности, региональных социальных доплат, а также страховых пенсий в случае их увеличения.

«Новая норма серьезно поможет инвалидам, сократив необходимость бюрократических «проволочек», ведь решение о назначении пенсий, по замыслу авторов, будет приниматься в кратчайшие сроки — до пяти рабочих дней. И, что самое главное, без дополнительных действий со стороны заявителя», — отметил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Он также рассказал, что в настоящее время в России уделяется большое внимание пенсионному вопросу инвалидов, в частности, обсуждается вопрос о сохранении индексации пенсий работающим инвалидам. По словам Терентьева, примерно у 40% трудоспособных инвалидов нет мотивации работать, поскольку пенсия перестает индексироваться, отменяются надбавки к ней и некоторые льготы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне могут узнать размер будущих пенсий через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда РФ (ПФР) в любой момент.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Терентьев , Пенсионный фонд РФ , Госдума , "Российская газета"
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