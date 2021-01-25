Аферисты начали красть деньги с помощью дубликатов банковских карт 

Злоумышленники в 2020 году стали использовать новую схему с банковскими картами. Они крадут данные владельцев карт, а затем создают их дубликаты. Как правило, мошенники пользуются слитыми в Сеть базами данных, однако для них гораздо лучше, если человек сам предоставит им необходимую информацию, пишет «Прайм».

Как рассказал агентству исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, аферисты чаще всего звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. Они объясняют, что занимаются якобы «сверкой» данных с базой кредитной организации.

Во время разговора мошенники пытаются узнать номер карты, срок ее действия и CVV/CVC код на обратной стороне. Затем они спрашивают пароль от мобильного приложения и крадут деньги.

Пока жертва успевает заметить кражу с карты, транзакция уже проходит, и вернуть деньги становится крайне затруднительно, предупреждает эксперт.

Кроме того, мошенники могут сменить номер телефона, к которому привязана карта, и вывести средства на другой счет, а копии карты использовать для обмана третьих лиц, говорит Тузов.

Эксперт предупредил о том, что владельцам карт противопоказано сообщать персональные данные неизвестным, так как банк никогда их не потребует. Если у гражданина возникли какие-то подозрения по входящему звонку, он должен незамедлительно позвонить на горячую линию банка или обратиться в один из офисов.