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Названы наиболее подорожавшие в пандемию услуги 

Лера Букина 2 часа назад
Услуги по уборке квартиры в пандемию подорожали на 50%
Фото: ТАСС
Пандемия коронавируса стала драйвером роста цен на ряд услуг в России. Больше всего подорожали такие услуги, как уборка, ремонт и строительство, вызов «мастера на час» и установка бытовой техники. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования сервиса объявлений «Авито».
Услуги по уборке помещений за год увеличились в цене на 50%, что стало рекордным показателем среди всей сферы услуг. Отмечается, что причиной стал опережающий рост спроса (на 65%) в сравнении с ростом предложения, которое увеличилось на 35%.
Услуги по ремонту и строительству в 2020 году подорожали на 25% в сравнении с 2019 годом. Спрос на эти услуги увеличился на 37%, а предложение — на 3%.
Услуга вызова «мастера на час» стала дороже на 25%, спрос увеличился на 46%, а предложение — на 23%.
Что касается установки техники и рекламно-полиграфических услуг, то данные сервисы выросли в цене на 20%. Но если в установке техники рост цен можно объяснить — предложение увеличилось всего на 14%, а спрос — на 81%, то подорожание услуг по рекламе изменением баланса спроса и предложения объяснить трудно: потребность в них увеличилась на 21%, а предложение этих услуг выросло гораздо больше — на 52%.
Предложение услуг по ремонту и обслуживанию техники за год увеличилось на 86%, а спрос — всего на 51%. В результате цены на эти услуги упали на 7%.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2021 году увеличатся тарифы на услуги ЖКХ и цены на табак, алкоголь, услуги связи и железнодорожные билеты.
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Комментарии 1
Личный счет , РБК
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