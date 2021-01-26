Услуги по уборке квартиры в пандемию подорожали на 50%

Пандемия коронавируса стала драйвером роста цен на ряд услуг в России. Больше всего подорожали такие услуги, как уборка, ремонт и строительство, вызов «мастера на час» и установка бытовой техники. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования сервиса объявлений «Авито».

Услуги по уборке помещений за год увеличились в цене на 50%, что стало рекордным показателем среди всей сферы услуг. Отмечается, что причиной стал опережающий рост спроса (на 65%) в сравнении с ростом предложения, которое увеличилось на 35%.

Услуги по ремонту и строительству в 2020 году подорожали на 25% в сравнении с 2019 годом. Спрос на эти услуги увеличился на 37%, а предложение — на 3%.

Услуга вызова «мастера на час» стала дороже на 25%, спрос увеличился на 46%, а предложение — на 23%.

Что касается установки техники и рекламно-полиграфических услуг, то данные сервисы выросли в цене на 20%. Но если в установке техники рост цен можно объяснить — предложение увеличилось всего на 14%, а спрос — на 81%, то подорожание услуг по рекламе изменением баланса спроса и предложения объяснить трудно: потребность в них увеличилась на 21%, а предложение этих услуг выросло гораздо больше — на 52%.

Предложение услуг по ремонту и обслуживанию техники за год увеличилось на 86%, а спрос — всего на 51%. В результате цены на эти услуги упали на 7%.