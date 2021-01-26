Туроператоры заявили о росте цен на отдых в Турции 

Российские туроператоры прогнозируют рост цен на отдых в Турции в 2021 году после того, как действие акции раннего бронирования закончится, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Наибольшее число экспертов считают, что туристы, которые купят летние туры в Турцию до конца марта, то есть до окончания программы, выиграют в цене тура.
Туроператоры считают, что в апреле-мае произойдет очередное повышение цен на востребованные семейные отели Турции.
В настоящее время цены на туры в Турцию, которые были приобретены на этапе раннего бронирования у российских туроператоров, в среднем поднялись на ожидаемые 15% в сравнении с таким же периодом 2020 года, отмечают в ассоциации.
Эксперты туристического рынка уверены в том, что что Турция будет открытой для россиян и в 2021 году.
Туроператоры считают, что стоимость туров будет зависеть как от политики конкретных отелей или отельных сетей Турции, так и от уровня загрузки конкретных объектов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным ВТБ, объем трат граждан России на посещение крупных зарубежных морских курортов значительно увеличился в новогодние праздники в 2021 году.