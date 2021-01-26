Впервые регистрирующих бизнес предложили освободить от госпошлины 

Сухарев подчеркнул, что рост доли малого и среднего бизнеса в ВВП необходим для устойчивого развития экономики. Для того чтобы достигнуть данной цели, необходимо уделить внимание не только созданию льготных налоговых и кредитных условий для бизнеса, но и упрощению процедуры регистрации новых компаний, считает депутат.

Сегодня размеры пошлин составляют 4 тысячи рублей для регистрации юрлица и 800 рублей для регистрации ИП. Освобождены от уплаты данных пошлинмте, кто подал документы для регистрации в электронном виде и имеет личную усиленную квалифицированную электронную подпись.