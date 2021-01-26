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Впервые регистрирующих бизнес предложили освободить от госпошлины 

Лера Букина 48 минут назад
Впервые регистрирующих бизнес предложили освободить от госпошлины
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой освободить россиян, которые впервые регистрируют юридическое лицо или ИП, от уплаты государственной пошлины, пишет RT. Письмо с данной инициативой направлено на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
Сухарев подчеркнул, что рост доли малого и среднего бизнеса в ВВП необходим для устойчивого развития экономики. Для того чтобы достигнуть данной цели, необходимо уделить внимание не только созданию льготных налоговых и кредитных условий для бизнеса, но и упрощению процедуры регистрации новых компаний, считает депутат.
Сегодня размеры пошлин составляют 4 тысячи рублей для регистрации юрлица и 800 рублей для регистрации ИП. Освобождены от уплаты данных пошлинмте, кто подал документы для регистрации в электронном виде и имеет личную усиленную квалифицированную электронную подпись.
Ранее «Рамблер» сообщал, что почти пятая часть действующих бизнесов в России вынуждена была прекратить свою деятельность в 2020 году.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Максим Решетников , Иван Сухарев , Госдума , Минэкономразвития
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