Россияне начали активнее скупать валюту 

В конце 2020 года граждане России стали активнее покупать валюту, следует из данных Банка России. За последние два месяца объем конвертации составил $4,7 млрд, пишут «Известия».
Объем закупленной валюты составляет приблизительно $5 млрд, однако этого мало, чтобы делать серьезные макроэкономические выводы, заявил изданию Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурного мониторинга НИУ ВШЭ. По его словам, приобретение валюты является спонтанным действием, которое имеет как положительную, так и негативную сторону. Так, негативный фактор — это недоверие к российской валюте и беспокойство относительно динамики национальной валюты. Положительный — у граждан появился доход, который позволил отойти от сберегательной модели, которая доминировала в пандемию коронавируса, считает эксперт.
Избыточной волатильности курса российской валюты на фоне резкой валютизации вкладов или наличности в 2021 году ожидать не стоит, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Он также придерживается мнения, что спрос на валюту подстегнули очень низкие рублевые ставки и выбор в пользу коротких сроков размещения. По мнению Куликова, именно по этой причине у людей скопилась денежная масса на руках, которую традиционно конвертируют в валюту.
Управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева считает, что ситуация с повышением спроса на валюту доказывает нормализацию финансового положения населения.
Старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева среди причин роста спроса на иностранную валюту назвала низкие ставки по рублевым депозитам. По ее словам, объем скупленной валюты составляет 1% всех средств населения в банках, не считая остатков на эскроу-счетах. При этом дефицита валютной наличности в конце прошлого года не наблюдалось, отметила Караваева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что для более выгодных инвестиций россиянам в 2021 году стоит присмотреться к евро и юаню, американская валюта и британский фунт для этой цели будут не столь выгодными. Такого мнения придерживаются финансовые эксперты.