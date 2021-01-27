Россияне готовы переплачивать за полезные продукты

Более половины россиян готовы переплачивать за полезные и безопасные продукты. Также большинство граждан более тщательны при выборе мяса и молока и гораздо менее придирчивы к кондитерским изделиям и алкогольной продукции, сообщается в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

В данном исследовании приняли участие 1 000 россиян в возрасте от 18 лет. Аналитики отмечают, что большинство — 39% и 22%, — тщательно выбирают мясную и молочную продукцию соответственно. На третьем месте по тщательности выбора — рыба (10%). После этого идут овощи (13%), фрукты (7%) и зерномучные изделия (5%). На последнем месте (по 2%) — кондитерские изделия, соки с газировкой и алкоголь.

Отмечается, что мужчины более тщательно выбирают мясо, чем женщины — 44% против 34%, но женщины относятся более внимательно к выбору молочной продукции — 26% против 16%. Они также более тщательно, чем мужчины, выбирают рыбу и овощи — 11% против 9% и 14% против 11% соответственно.

77% потребителей, живущих в России, считают, что натуральных и полезных для организма продуктов на рынке не хватает.

Полезные продукты стоят того, чтобы заплатить за них больше, заявили 62% опрошенных. Важно заметить и то, что потребителям важен безопасный состав продукта — 51% респондентов готовы заплатить за него больше.

28% россиян готовы переплатить за товар с повышенным содержанием полезных веществ. За лучший вкус готовы переплатить 23% участников исследования, а за продукты с повышенными требованиями к экологичности производства готовы переплатить 10% респондентов, но при этом 68% отмечают, что в настоящее время на рынке недостаточно таких продуктов. Лишь 17% респондентов сказали, что не станут покупать продукты с перечисленными выше свойствами, если они дороже обычных.