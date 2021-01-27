Ещё
Далее:
Читайте также:
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.34
91.15
90.27
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
55.95
–0.12 Золото
1843.74
–0.16 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2128
+0.0020
20.01
1.2107
21.01

Стало известно, за какие продукты россияне готовы переплачивать 

Лера Букина 2 часа назад
Россияне готовы переплачивать за полезные продукты
Фото: РИА Новости
Более половины россиян готовы переплачивать за полезные и безопасные продукты. Также большинство граждан более тщательны при выборе мяса и молока и гораздо менее придирчивы к кондитерским изделиям и алкогольной продукции, сообщается в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачества.
В данном исследовании приняли участие 1 000 россиян в возрасте от 18 лет. Аналитики отмечают, что большинство — 39% и 22%, — тщательно выбирают мясную и молочную продукцию соответственно. На третьем месте по тщательности выбора — рыба (10%). После этого идут овощи (13%), фрукты (7%) и зерномучные изделия (5%). На последнем месте (по 2%) — кондитерские изделия, соки с газировкой и алкоголь.
Отмечается, что мужчины более тщательно выбирают мясо, чем женщины — 44% против 34%, но женщины относятся более внимательно к выбору молочной продукции — 26% против 16%. Они также более тщательно, чем мужчины, выбирают рыбу и овощи — 11% против 9% и 14% против 11% соответственно.
77% потребителей, живущих в России, считают, что натуральных и полезных для организма продуктов на рынке не хватает.
Полезные продукты стоят того, чтобы заплатить за них больше, заявили 62% опрошенных. Важно заметить и то, что потребителям важен безопасный состав продукта — 51% респондентов готовы заплатить за него больше.
28% россиян готовы переплатить за товар с повышенным содержанием полезных веществ. За лучший вкус готовы переплатить 23% участников исследования, а за продукты с повышенными требованиями к экологичности производства готовы переплатить 10% респондентов, но при этом 68% отмечают, что в настоящее время на рынке недостаточно таких продуктов. Лишь 17% респондентов сказали, что не станут покупать продукты с перечисленными выше свойствами, если они дороже обычных.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в январе 2021 года эксперты зафиксировали рост цен на хлеб, масло, муку и гречку. В сравнении с январем 2020 года продукты заметно подорожали.
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии 2
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение