Эксперт рассказал о способах накопить на достойную старость 

Согласно данным Росстата, в 2016 году граждане России, получая пенсию, в среднем становились обладателями двух прожиточных минимумов пенсионера. Однако в середине 2020 года данный показатель упал до полутора, пишет NEWS.ru.

Эксперты советуют гражданам самостоятельно обеспечивать свою старость, и заняться этим нужно как можно раньше. Например, если инвестировать по 10 тысяч рублей в месяц со среднегодовой доходностью 15%, за 25 лет человек сможет накопить 27,5 млн рублей, а за 10 лет — 2,6 млн рублей. Это связано со сложным процентом, заявил член Ассоциации независимых финансовых консультантов, частный инвестор Илья Зинин

Он рекомендует сначала открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который используется для торговли на бирже и предусматривает льготный налоговый режим. Также можно вложиться в паевые инвестиционные фонды (ПИФ), если не хочется брать на себя высокие риски и изучать инструменты. Как отметил Зинин, средствами таких фондов распоряжается специальная финансовая организация — управляющая компания. Она и решает, какие именно ценные бумаги или другие активы купить, когда их нужно покупать и когда продавать.

Зинин рассказал о жизненных циклах. Первый является периодом накопления (20–35 лет). Данный возраст подразумевает, что впереди есть еще 25–30 лет активной работы — это наиболее благоприятное время для портфеля, нацеленного на максимальный прирост капитала, говорит он. В этот период Зинин рекомендует большую часть денег (70–85%) держать в акциях. Второй цикл — период активной деятельности (35–55 лет), когда, находясь на пике карьеры, можно вкладывать деньги по максимуму. В этот период акции по-прежнему могут занимать существенную часть в портфеле, но эксперт рекомендует сокращать в них долю рискованных и при этом увеличивать число консервативных облигаций и золота. Такой подход позволит к наступлению третьего цикла — пенсионного — заработать немаленькое состояние.