Владельцев фейковых сайтов с соцвыплатами привлекут к ответственности

Организаторы мошеннических схем, которые предлагают социальные выплаты от имени правительства, будут привлечены к уголовной ответственности. Также будет проверено вовлечение в эти схемы банков. Данные предложения разрабатывают МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России. Срок предоставления предложений — до 25 февраля, следует из поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом пишет «Коммерсант».
В первую очередь речь идет о фейковых сайтах, которые предлагают гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства. В настоящее время ведется работа над разработкой предложений.
В случае перехода по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.
Платежные сервисы злоумышленников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие», отмечают в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации (АЦ). В банках сообщили, что борьба с мошенниками ведется.
Госдума также собирается проработать введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами. В качестве методов борьбы обсуждается, в частности, требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах.
Руководитель направления информационной безопасности IT-компании «Крок» Андрей Заикин усомнился в эффективности законодательных мер, так как мошеннические сайты обычно управляются из-за границы, значит, привлечь их администраторов к ответственности по российским законам будет трудно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в последнее время в РФ наблюдается активизация со стороны аферистов, которые от имени известных брокеров предлагают гражданам открыть и пополнить инвестиционный счет.