Ещё
Далее:
Читайте также:
«Артефакты»: тайны регионов России
«Артефакты»: тайны регионов России Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
75.34
91.15
90.27
Прогноз
25.01 – 01.02
$
72.03
86.32
Индексы и котировки Brent
55.95
–0.12 Золото
1843.74
–0.16 РТС
1422.95
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.01
1.2128
+0.0020
20.01
1.2107
21.01

Власти возьмутся за владельцев фейковых сайтов с соцвыплатами 

Лера Букина 42 минуты назад
Владельцев фейковых сайтов с соцвыплатами привлекут к ответственности
Фото: РИА Новости
Организаторы мошеннических схем, которые предлагают социальные выплаты от имени правительства, будут привлечены к уголовной ответственности. Также будет проверено вовлечение в эти схемы банков. Данные предложения разрабатывают МВД и Роскомнадзор при участии Генпрокуратуры и Банка России. Срок предоставления предложений — до 25 февраля, следует из поручения вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Об этом пишет «Коммерсант».
В первую очередь речь идет о фейковых сайтах, которые предлагают гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства. В настоящее время ведется работа над разработкой предложений.
В случае перехода по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.
Платежные сервисы злоумышленников обслуживают ВТБ, Минбанк, Челябинвестбанк, Ак Барс банк и «Открытие», отмечают в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации (АЦ). В банках сообщили, что борьба с мошенниками ведется.
Госдума также собирается проработать введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами. В качестве методов борьбы обсуждается, в частности, требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах.
Руководитель направления информационной безопасности IT-компании «Крок» Андрей Заикин усомнился в эффективности законодательных мер, так как мошеннические сайты обычно управляются из-за границы, значит, привлечь их администраторов к ответственности по российским законам будет трудно.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в последнее время в РФ наблюдается активизация со стороны аферистов, которые от имени известных брокеров предлагают гражданам открыть и пополнить инвестиционный счет.
Видео дня. Россиян предупредили о риске дефицита товаров
Комментарии
Личный счет , Дмитрий Чернышенко , Челябинвестбанк , Роскомнадзор , Банк ВТБ , Крок , Генпрокуратура РФ , Левада-центр , Московский индустриальный банк , Госдума , Ак барс банк , Правительство РФ , МВД , Центральный банк России , Google
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение