Владельцев фейковых сайтов с соцвыплатами привлекут к ответственности

В первую очередь речь идет о фейковых сайтах, которые предлагают гражданам социальные выплаты от имени правительства, на которые ведут рекламные объявления в YouTube и Google с изображениями первых лиц государства. В настоящее время ведется работа над разработкой предложений.

В случае перехода по ссылке из такой рекламы пользователю предлагается ввести данные банковской карты для проверки наличия выплат, после чего происходит списание средств.

Госдума также собирается проработать введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами. В качестве методов борьбы обсуждается, в частности, требование к маркировке потенциально опасных ресурсов в браузерах.

Руководитель направления информационной безопасности IT-компании «Крок» Андрей Заикин усомнился в эффективности законодательных мер, так как мошеннические сайты обычно управляются из-за границы, значит, привлечь их администраторов к ответственности по российским законам будет трудно.