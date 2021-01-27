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Греф рассказал о новой уловке телефонных мошенников 

Лера Букина 1 час назад
Греф рассказал об использовании мошенниками технологии «дипфейк»
Фото: depositphotos.com
Глава «Сбера» Герман Греф рассказал о набирающей популярности уловке мошенников. Клиентов банков атакуют с помощью подделки голосов. Об этом, как пишет «Прайм», говорится в презентации банкира, которую он представил сенаторам в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации.

«С развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) растет популярность дипфейков, которые могут использоваться не только в кино», — сказано в презентации.

Греф пояснил, что злоумышленники в своих кибератаках пользуются технологиями искусственного интеллекта, в частности, технологией «дипфейк», которая моделирует как изображение человека, так и голос. Мошенники могут говорить по телефону вашим голосом, а также звонить с вашего номера телефона, отметил глава «Сбера».
Греф заявил, что это гигантская угроза, с которой человеку бороться крайне тяжело, и помочь могут лишь мощные системы защиты человека от подобного рода подделок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России появилась новая мошенническая схема продаж приставки PlayStation 5.
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Комментарии
Личный счет , Герман Греф , Сбербанк России , Совет Федерации
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