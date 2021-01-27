Греф рассказал об использовании мошенниками технологии «дипфейк»

«С развитием цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) растет популярность дипфейков, которые могут использоваться не только в кино», — сказано в презентации.

Греф пояснил, что злоумышленники в своих кибератаках пользуются технологиями искусственного интеллекта, в частности, технологией «дипфейк», которая моделирует как изображение человека, так и голос. Мошенники могут говорить по телефону вашим голосом, а также звонить с вашего номера телефона, отметил глава «Сбера».

Греф заявил, что это гигантская угроза, с которой человеку бороться крайне тяжело, и помочь могут лишь мощные системы защиты человека от подобного рода подделок.