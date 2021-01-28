ПФР напомнил о необходимости подать заявление на детские выплаты 

Пенсионный фонд РФ. До 31 марта граждане России могут подать заявление на единовременную детскую выплату в размере 5 тысяч рублей, напоминает

Сделать это можно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.

Выплата, установленная декабрьским указом президента, полагается родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до 7 лет включительно. Пять тысяч рублей выплачивается на каждого ребенка в семье. Также выплату могут получить семьи, в которых рождение детей будет зарегистрировано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно.

Всем семьям, которым в 2020 году выплачивалась ежемесячная выплата на детей до 3 лет или единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет, Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в декабре автоматически.

Но в случае, если ребенок в семье родился после 1 июля 2020 года, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, которые предоставлялись в прошлом году по указам президента, нужно подать заявление самостоятельно.

В заявлении должны быть указаны данные свидетельства о рождении каждого ребенка и реквизиты банковского счета, на который будут перечислены денежные средства. Заявление будет также необходимо, если у родителей, которые уже получали выплаты на детей, был закрыт банковский счет. Заявление нужно заполнять на русском языке родителем, официальным представителем или опекуном ребенка. Более подробная информация предоставляется в территориальных подразделениях ПФР или на сайте фонда.