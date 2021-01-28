Россияне в «Киберпонедельник» потратили 27 млрд рублей

За три дня распродажи «Киберпонедельник-2021» жители России купили товаров на сумму 27,2 миллиарда рублей, что практически в пять раз больше прошлогоднего результата. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

Там отметили, что финальный показатель может поменяться, поскольку у ряда магазинов распродажа продолжается. На электронных площадках зафиксирован повышенный спрос во время акции на смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты — он вырос в три-четыре раза в сравнении с 2020 годом.

Такому показателю способствовало увеличение самого российского рынка интернет-торговли, считает президент АКИТ Артем Соколов . Он также добавил, что многим ритейлерам, которые ранее не были представлены в интернете, удалось наладить онлайн-продажи.

Соколов также обратил внимание на растущее число региональных продавцов на интернет-площадках. Половину «новичков» на маркетплейсах составляют именно они, уточнил президент АКИТ.