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Россияне рекордно потратились в «Киберпонедельник» 

Лера Букина 2 часа назад
Россияне в «Киберпонедельник» потратили 27 млрд рублей
Фото: РИА Новости
За три дня распродажи «Киберпонедельник-2021» жители России купили товаров на сумму 27,2 миллиарда рублей, что практически в пять раз больше прошлогоднего результата. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).
Там отметили, что финальный показатель может поменяться, поскольку у ряда магазинов распродажа продолжается. На электронных площадках зафиксирован повышенный спрос во время акции на смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие гаджеты — он вырос в три-четыре раза в сравнении с 2020 годом.
Такому показателю способствовало увеличение самого российского рынка интернет-торговли, считает президент АКИТ Артем Соколов. Он также добавил, что многим ритейлерам, которые ранее не были представлены в интернете, удалось наладить онлайн-продажи.
Соколов также обратил внимание на растущее число региональных продавцов на интернет-площадках. Половину «новичков» на маркетплейсах составляют именно они, уточнил президент АКИТ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за 2020 год по всему миру падение продаж товаров категории люкс может составить 30% из-за пандемии коронавируса и вызванными ею экономическими факторами. Прогноз приводит компания Deloitte.
Видео дня. Электроника российского производства может подорожать до 50%
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Личный счет , Артем Соколов
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