Депутат рассказал о недополученных пенсионерами 179 тысячах рублей

В течение пяти лет работающие пенсионеры недополучили по 1100 рублей в месяц. Этому способствовала отмена индексации пенсий, заявил первый заместитель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг . Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

«У нас уже пять лет не индексируется пенсия работающим пенсионерам. Эта недоплата составляет примерно 8% от пенсии. Все потому, что в 2016 году индексация пенсии составила 4% вместо 12,8%», — отмечает Гартунг.

По его словам, работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей, а неработающие — 66 108 рублей на человека за последние пять лет.

Напомним, пенсии работающих пожилых граждан не индексируются с 2016 года. В настоящее время прибавка к пенсии им полагается только после увольнения.