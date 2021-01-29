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Депутат раскрыл недополученную работающими пенсионерами сумму 

Лера Букина 18 минут назад
Депутат рассказал о недополученных пенсионерами 179 тысячах рублей
Фото: ТАСС
В течение пяти лет работающие пенсионеры недополучили по 1100 рублей в месяц. Этому способствовала отмена индексации пенсий, заявил первый заместитель Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

«У нас уже пять лет не индексируется пенсия работающим пенсионерам. Эта недоплата составляет примерно 8% от пенсии. Все потому, что в 2016 году индексация пенсии составила 4% вместо 12,8%», — отмечает Гартунг.

По его словам, работающие пенсионеры недополучили от государства 179 376 рублей, а неработающие — 66 108 рублей на человека за последние пять лет.
Напомним, пенсии работающих пожилых граждан не индексируются с 2016 года. В настоящее время прибавка к пенсии им полагается только после увольнения.
Ранее «Рамблер» сообщал, что депутаты фракции «Справедливая России» внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий всех пенсионеров. Такое заявление сделал лидер партии Сергей Миронов.
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Комментарии 1
Личный счет , Сергей Миронов , Валерий Гартунг , Госдума
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