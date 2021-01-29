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Эксперты дали советы по выбору инвестиционной стратегии 

Лера Букина 1 час назад
Эксперты дали советы по выбору инвестиционной стратегии
Фото: ТАСС
Эксперты, опрошенные РИА Новости, рекомендуют готовящимся выйти на фондовый рынок россиянам четко определять для себя инвестиционную цель и личный предел риска.

«Человек должен понимать свои инвестиционные цели, например накопить на учебу, и сроки, когда эти цели должны быть достигнуты. Другим важным моментом является терпимость к риску. Для кого-то просадка 5% от входа в позицию по конкретной акции является неприемлемой, а для кого-то приемлемо и 20%», — заявил руководитель департамента инвестгруппы «Универ капитал» Андрей Верников.

Аналитик считает, что после определения с планами можно выбирать инвестиционную стратегию. Верников советует приобретать акции и облигации ежемесячно на незначительную часть средств от зарплаты.
Рекомендует оценивать риски перед инвестированием и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его словам, хорошим ориентиром является рейтинг ценной бумаги или компании. Он советует начинающим инвесторам в качестве инвестирования рассматривать только акции и облигации, обращающиеся на бирже.
Начинающие инвесторы могут рисковать, но не стоит рассчитывать на 2-3 акции и быстрый заработок, так как фондовый рынок предрасположен для умных инвестиций на длинные горизонты, где вероятность положительного исхода превышает 90%, говорит директор из управляющей инвесткомпании «Альфа-капитал» Вадим Логинов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что самым консервативным видом инвестиций является регулярная покупка разных валют, а также золотых и серебряных монет. Такие покупки смогут защитить рублевые средства от девальвации.
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Комментарии
Личный счет , Андрей Верников , Вадим Логинов , РИА Новости
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