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Путин поручил повысить зарплаты 

Лера Букина 3 часа назад
Президент России Владимир Путин поручил проиндексировать выплаты работающим гражданам. Так, с 1 февраля зарплаты увеличатся на размер инфляции. Таким образом будет нивелировано влияние роста цен на доход граждан. Повышение окладов составит 4,9% в 2021 году, пишет «Прайм» со ссылкой на издание «Экономика сегодня».
Планируется, что индексация затронет всех работников без исключения. Отказ от необходимого перерасчета будет считаться нарушением законодательства.
Кроме того, владельцы компаний должны пересмотреть размер зарплат сотрудников, которые получают меньше обновленного МРОТ. Подчеркивается, что с 2021 года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась. Теперь он будет формироваться в соответствии с данными о медианной зарплате в регионах.
Минсельхоз вступил в переговоры о сдерживании цен на продукты
Ранее «Рамблер» сообщал, что средняя зарплата россиян в ноябре 2020 года составила 49 тысяч 274 рубля. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Личный счет , Видео , Владимир Путин , Росстат , Минсельхоз
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