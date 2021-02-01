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В России активизировались «коммунальные» жулики 

Лера Букина 1 час назад
Мошенники под видом работников служб ЖКХ активизировались
Фото: ТАСС
Этой зимой в России все больше фиксируется случаев, когда мошенники представляются работниками служб ЖКХ. Ранее в январе от московского департамента жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) поступало предупреждение о возможных визитах таких аферистов, пишут «Известия».
Обман заключается в том, что лжемонтеры и псевдопроверяющие обходят квартиры и заставляют людей платить за ненужные фильтры для воды и менять исправные электросчетчики.
В обращении ДЖКХ говорится, что работники «Мосводоканала» не производят осмотр труб, которые находятся внутри квартир. Организация отвечает за подачу и качество холодной воды до ввода в дом. Сети, находящиеся внутри дома, — территория ответственности управляющей организации.
Был зафиксирован случай, когда пожилой женщине в Москве предлагалась установка «системы против затопления в связи с повышением давления в трубах». Так, вместо рыночной цены за фильтр в размере 3835 рублей гражданка заплатила 24600 рублей.
Был и иной случай, когда в Стерлитамаке компания «Добрый дом» уговорила пенсионерку истратить все накопления (1,5 млн рублей) на ремонт в квартире.

«Они приходят с тортами, угощают, чай пьем. Потом начинается обработка. Говорю им, денег нет, а они всё сидят, уговаривают», — рассказала женщина журналистам ГТРК «Башкортостан».

Быстрое подписание договора приводит к тому, что приобретатель вскоре осознает ненужность покупки, а продавца уже не найти, заявила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Она отметила, что мошенники отлично владеют методами психологического воздействия на жертв. При этом большая часть продавцов чудо-фильтров ведут свою деятельность легально, рассказала юрист.
Спиридонова рекомендует не открывать дверь незваным гостям, а также не ставить подпись на предлагаемом документе, не изучив его.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россиянам посоветовали игнорировать любые «заманчивые» предложения от незнакомцев на улице и неизвестных абонентов. Кроме того, категорически нельзя проявлять любопытство и переходить по сомнительным ссылкам. Такие советы дала медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
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Личный счет , Мария Спиридонова , Мосводоканал , газета "Известия"
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