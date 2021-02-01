Финансист предложила выгодный способ вложения 100 тысяч рублей

Сто тысяч рублей на сегодняшний день является неплохой суммой для того, чтобы создать инвестиционный портфель. Доступность, вариативность инструментов и тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы, заявила агентству «Прайм» финансовый советник Анна Харченко.
Однако многие факторы влияют на выбор бумаг в портфель, в частности, срок размещения средств, планируемая доходность, отношение к рискам, материальное положение, а также источник дохода.
«Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль», — отмечает Харченко.
При ограниченном сроке или при неготовности к значительным рискам следует выбирать альтернативу вкладу — облигации федерального займа (ОФЗ), говорит эксперт. Основное преимущество облигаций — возможность их продать в любое время без процентных потерь.
Тем, кому кажется такой уровень доходности невысоким, Харченко рекомендует обратить внимание на корпоративные облигации. Но в этом случае вместе с доходностью растет и риск, предупреждает эксперт.
Также Харченко упомянула и об акциях российских компаний, однако порекомендовала не тратить всю сумму на одного эмитента. Кроме того, она обратила внимание на представителей нефтегазового и металлургического секторов. Специалист указала и на то, что золотодобытчики тоже смотрятся вполне привлекательно.
Если желания погружаться в изучение каждого эмитента в портфель нет, то можно обратить внимание на биржевые фонды на интересующие рынки, говорит Харченко.
Ранее «Рамблер» сообщал, что эксперты рекомендуют готовящимся выйти на фондовый рынок гражданам четко определять для себя инвестиционную цель и личный предел риска.