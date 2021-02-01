Финансист предложила выгодный способ вложения 100 тысяч рублей

Сто тысяч рублей на сегодняшний день является неплохой суммой для того, чтобы создать инвестиционный портфель. Доступность, вариативность инструментов и тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы, заявила агентству «Прайм» финансовый советник Анна Харченко

Однако многие факторы влияют на выбор бумаг в портфель, в частности, срок размещения средств, планируемая доходность, отношение к рискам, материальное положение, а также источник дохода.

«Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль», — отмечает Харченко.

При ограниченном сроке или при неготовности к значительным рискам следует выбирать альтернативу вкладу — облигации федерального займа (ОФЗ), говорит эксперт. Основное преимущество облигаций — возможность их продать в любое время без процентных потерь.

Тем, кому кажется такой уровень доходности невысоким, Харченко рекомендует обратить внимание на корпоративные облигации. Но в этом случае вместе с доходностью растет и риск, предупреждает эксперт.

Также Харченко упомянула и об акциях российских компаний, однако порекомендовала не тратить всю сумму на одного эмитента. Кроме того, она обратила внимание на представителей нефтегазового и металлургического секторов. Специалист указала и на то, что золотодобытчики тоже смотрятся вполне привлекательно.

Если желания погружаться в изучение каждого эмитента в портфель нет, то можно обратить внимание на биржевые фонды на интересующие рынки, говорит Харченко.