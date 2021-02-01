Финансист рассказал о случаях списания денег с вкладов

По закону банк обязан выплачивать вкладчику вознаграждение в виде процентов за весь период пользования средствами вкладчика. Но не все знают, что кредитная организация имеет право списать с депозитного счета денежные средства, заявил агентству «Прайм» председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев

Специалист поясняет, что к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора. Так, если в отношении вкладчика по решению суда открыли исполнительное производство, то вклад признается имуществом, и судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этом случае банк не сможет и не станет этому препятствовать, отмечает Дорофеев.

Списание средств может происходить, если имеются штрафы ГИБДД , неуплаченные обязательства перед ФНС или другие долги.

Кроме того, по словам Дорофеева, банк имеет право списать деньги у вкладчика, если у него имеется кредит в этой же кредитной организации, который перестал своевременно обслуживаться.

Также клиент может не получить в полном размере предполагаемую договором сумму по вкладу, если сам банк сталкивается с банкротством. Это случается при условии, если на депозитном счете была сумма, превышающая гарантии возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей.

Дорофеев отмечает, что вышеуказанные ситуации являются законными, а также подтверждаются подписью клиента банка в договоре банковского вклада. Иные случаи могут быть оспорены.