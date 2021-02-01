Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.30
$
75.55
91.50
91.75
Прогноз
01.02 – 08.02
$
74.53
90.58
Индексы и котировки Brent
55.08
+0.13 Золото
1841.99
–0.43 РТС
1384.64
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.01
1.2135
–0.0034
21.01
1.2169
26.01

Финансист рассказал о случаях списания денег со вкладов россиян 

Лера Букина 1 час назад
Финансист рассказал о случаях списания денег с вкладов
Фото: РИА Новости
По закону банк обязан выплачивать вкладчику вознаграждение в виде процентов за весь период пользования средствами вкладчика. Но не все знают, что кредитная организация имеет право списать с депозитного счета денежные средства, заявил агентству «Прайм» председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.
Специалист поясняет, что к банковскому вкладу применяются правила о договоре банковского счета, если иное не следует из договора. Так, если в отношении вкладчика по решению суда открыли исполнительное производство, то вклад признается имуществом, и судебный пристав может арестовать все счета, списав с них задолженность. В этом случае банк не сможет и не станет этому препятствовать, отмечает Дорофеев.
Списание средств может происходить, если имеются штрафы ГИБДД, неуплаченные обязательства перед ФНС или другие долги.
Кроме того, по словам Дорофеева, банк имеет право списать деньги у вкладчика, если у него имеется кредит в этой же кредитной организации, который перестал своевременно обслуживаться.
Также клиент может не получить в полном размере предполагаемую договором сумму по вкладу, если сам банк сталкивается с банкротством. Это случается при условии, если на депозитном счете была сумма, превышающая гарантии возмещения по вкладу в 1,4 млн рублей.
Дорофеев отмечает, что вышеуказанные ситуации являются законными, а также подтверждаются подписью клиента банка в договоре банковского вклада. Иные случаи могут быть оспорены.
Ранее «Рамблер» сообщал, что банкиры разъяснили новые правила взимания налога со вкладов россиян. Так, банки теперь обязаны направлять налоговикам информацию о процентах, выплаченных каждому клиенту в течение отчетного года. Отмечается, что в этом расчете не будет учитываться доход по рублевым счетам со ставкой, не превышающей 1%, эскроу-счета также не будут облагаться налогом.
Видео дня. Социальные пособия в России вырастут с 1 февраля на 4,9%
Комментарии
Личный счет , Михаил Дорофеев , Федеральная налоговая служба , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение