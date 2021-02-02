Минпромторг предложил перечислять нуждающимся деньги на продукты

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад о разработанных мерах поддержки нуждающихся слоев населения. Это касается беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, находящихся в учреждениях социальной сферы, например, в больницах и интернатах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что вопрос о реализации данных мер в кабмине пока не обсуждается. Источник в кабмине рассказал изданию, что под данной мерой поддержки подразумевается ежемесячная выплата гражданам средств для покупки отечественных продуктов питания.

Торгово-промышленной палате одобряют данный проект, заявил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов . Он ссылается на эффективный мировой опыт в этом вопросе, в частности, американский.

Большая торговля также одобряет продовольственную помощь тем, кто в этом нуждается, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков . По его словам, данная мера может стать заменой регулированию цен.

До этого власти обсуждали вопрос введения продуктовых карточек, однако сейчас, как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, он не рассматривается.