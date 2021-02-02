Минпромторг предложил перечислять нуждающимся деньги на продукты

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов направил в правительство доклад о разработанных мерах поддержки нуждающихся слоев населения. Это касается беременных и кормящих женщин, детей всех возрастов, а также людей, находящихся в учреждениях социальной сферы, например, в больницах и интернатах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.
В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что вопрос о реализации данных мер в кабмине пока не обсуждается. Источник в кабмине рассказал изданию, что под данной мерой поддержки подразумевается ежемесячная выплата гражданам средств для покупки отечественных продуктов питания.
В Торгово-промышленной палате одобряют данный проект, заявил председатель Совета ТПП по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Он ссылается на эффективный мировой опыт в этом вопросе, в частности, американский.
Большая торговля также одобряет продовольственную помощь тем, кто в этом нуждается, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков. По его словам, данная мера может стать заменой регулированию цен.
До этого власти обсуждали вопрос введения продуктовых карточек, однако сейчас, как сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, он не рассматривается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России госрегулирование цен может привести к дефициту продуктов питания и возвращению к карточкам. Такое заявление сделал экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.