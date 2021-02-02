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Россиянам рассказали, как избежать уловок при открытии вклада 

Лера Букина 2 часа назад
Эксперты предупредили об уловках банков при открытии вклада
Фото: Рамблер
В России еще в апреле 2020 года было зафиксировано падение доходности депозитов, когда ключевая ставка была снижена до 5,5% годовых. В настоящее время ставка дошла 4,25%. К первой декаде января 2021 года средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших по объему частных вкладов банках составила 4,49, приводит данные Банк России. В годовом выражении показатель сократился на 1,44 п.п. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что банки активно прибегают к использованию различных маркетинговых схем, чтобы при закрытии депозита его владелец получил как можно меньше собственных денег.
Гражданам при открытии депозита рекомендуют обратить внимание на дополнительные условия, если банк предлагает повышенный процент.
Часто бывает так, что указанная в рекламе ставка доступна только «избранным». Речь идет, например, о тех, кто размещает на депозит крупную сумму — от 1,5–5 млн рублей, заключает договор на длительный срок или же является VIP-клиентом банка. Однако фактически среднестатистический вклад будет располагать доходностью на одну четверть или даже треть меньшей, чем максимальная по тарифу. Об этом рассказал аналитик сервиса Brobank.ru Дмитрий Сысоев.
Еще один важный нюанс — продукты с плавающей ставкой. Отмечается, что заявленная в рекламе максимальная доходность действует лишь определенное время.
Существует два вида вклада: вклад до востребования и вклад до истечения определенного времени. Первый подразумевает минимальную процентную ставку, но деньги можно в любой момент забрать. Второй подразумевает передачу банку денег на строго регламентированный договором срок, а банк, в свою очередь, после его истечения обязан возвратить их с процентами. Если второй вид вклада будет истребован до истечения срока договора, то банк возвратит денежные средства по минимальной ставке, подсказывает специалист юридической компании «Хелп Консалтинг» Артем Усов.
Распространенный маневр — навязывание банками клиенту дополнительных «обязательных» соглашений и сопутствующих продуктов для получения самой выгодной ставки.
По словам Усова, договор банковского вклада не всегда является выгодным, если сумма депозита низкая. Он подчеркнул, что банки не нарушают закон, а лишь диктуют свои условия как сильная сторона гражданских правоотношений.
Ранее «Рамблер» сообщал, что председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев рассказал о случаях списания денег со вкладов россиян. Например, списание средств законно, если имеются штрафы ГИБДД, неуплаченные обязательства перед ФНС или другие долги.
Видео дня. Цена серебра за тройскую унцию поднялась на 30 долларов
Комментарии
Личный счет , Артем Усов , Михаил Дорофеев , Федеральная налоговая служба , ГИБДД , Центральный банк России , газета "Известия"
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