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Назван оптимальный размер дохода для обслуживания ипотеки 

Лера Букина 1 час назад
Средний размер дохода для комфортной ипотеки оценили в ₽70,3 тыс.
Фото: ТАСС
Средний размер семейного дохода, рекомендуемый для комфортного обслуживания ипотеки в России, в декабре 2020 года составил 70,3 тысяч рублей, сказано в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Аналитики в ходе подсчета исходили из того, что на погашение кредита заемщики каждый месяц направляют треть от доходов. За год показатель изменился не столь значительно, упав на 0,5% в сравнении с декабрем 2019 года, отметили эксперты. Кроме того, они указали на то, что сумма дохода выступает индикатором доступности ипотечного кредитования для населения.
Отсутствие значительной динамики было зафиксировано в связи с существенным снижением процентных ставок по ипотеке в 2020 году. Что касается региональной динамики этого индикатора в 2020 году, то она характеризовалась разнонаправленностью. Так, где-то доступность ипотеки сократилась, а в ряде регионов, наоборот, увеличилась значительным образом, отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Экспертами был зафиксирован наибольший рост доступности ипотеки в Ставропольском крае, Нижегородской и Иркутской областях.
Сократилась доступность жилищных кредитов больше всего в Хабаровском крае, Московской области и Санкт-Петербурге.
Москва — лидер по размеру семейного дохода для комфортного обслуживания ипотеки — 149,8 тысяч рублей. При этом за год показатель упал на 5,4%, отметили в НБКИ. Наименьшее значение показателя отмечено в Алтайском крае — 47,7 тысячи рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что реальные располагаемые доходы граждан РФ по итогам 2020 года сократились на 3,5%. Об этом говорится в предварительной оценке Росстата.
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Личный счет , Недвижимость , Александр Викулин , Росстат
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