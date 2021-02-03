Эксперт назвал евро и австралийский доллар в числе выгодных валют

Вложения в европейскую валюту в настоящее время выглядят более привлекательными, чем вложения в американскую. Также стоит обратить внимание на покупку валют сырьевых стран, так как по мере выхода мировой экономики из кризиса, вызванного пандемией, спрос на сырьевые товары увеличится. Следует взять на вооружение, например, австралийский доллар, сообщил агентству «Прайм» руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИК «Универ Капитал» Андрей Верников

«Выход мировой экономики из кризиса будет осуществляться, в том числе за счет политики слабых валют, поэтому невозможно представить, что валюта какой-то отдельной страны сильно укрепится, и экономика этой страны лишится доли конкурентоспособности», — отмечает специалист.

По его словам, Китай и другие страны будут под пристальным вниманием США. Американская сторона будет вводить санкции за «валютные манипуляции», если валюты этих стран значительно ослабнут, считает он.