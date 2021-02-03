Экономист предупредил о рисках закредитованности россиян 

Факт того, что каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью за счет кредитных средств, демонстрирует реальные финансовые возможности граждан страны, заявил экономист Михаил Делягин в эфире «Национальной службы новостей».
«То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит», — сказал экономист.
Кроме того, он заявил о потере гражданами мотивации на работе из-за «удаленки».
Ранее «Рамблер» сообщал, что более 20% россиян поедут в отпуск полностью в кредит. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка.