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Экономист предупредил о рисках закредитованности россиян 

Лера Букина 1 час назад
Экономист предупредил о рисках закредитованности россиян
Фото: РИА Новости
Факт того, что каждый пятый россиянин организует свой отпуск полностью за счет кредитных средств, демонстрирует реальные финансовые возможности граждан страны, заявил экономист Михаил Делягин в эфире «Национальной службы новостей».

«То есть люди не имеют денег на нормальный отдых, и залезают ради него в долги, весьма серьезно рискуя, потому что при потере работы они не смогут вернуть кредит», — сказал экономист.

Кроме того, он заявил о потере гражданами мотивации на работе из-за «удаленки».
Ранее «Рамблер» сообщал, что более 20% россиян поедут в отпуск полностью в кредит. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка.
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Личный счет , Михаил Делягин , Райффайзенбанк Австрия
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